Vincent V. Severski był gościem programu Didaskalia Patrycjusza Wyżgi. Podczas rozmowy odniósł się do zagrożenia ze strony Rosji.

Severski, były oficer wywiadu, wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją związaną z wojną na Ukrainie. W jego ocenie upływający czas gra obecnie „na korzyść Kremla”. Severski uważa, że dla Ukrainy nadchodzi trudny moment.

– Wygląda na to, że czas gra na korzyść Kremla w tej wojnie i myślę, że szykuje nam się jakaś druga odsłona tego konfliktu; kolejne uderzenie bądź jakieś rozwiązanie polityczne, niekorzystne dla Ukrainy – powiedział były oficer wywiadu.

Severski uważa, że na niekorzyść Polski wpływa również obecna sytuacja polityczna w kraju. Na tym wszystkim ma korzystać Władimir Putin, który korzysta z podziałów tworzących się wewnątrz narodu. – Jako państwo jesteśmy w dużo gorszym stanie, niż byliśmy jeszcze kilka lat temu. Głębokość podziału, a właściwe pęknięcia kraju na pół, jest w tej chwili niepokojąca i korzystna dla Kremla – mówi.

Były oficer wywiadu uważa, że jest to „rysa”, która powstała już w 2010 roku, zaraz po katastrofie smoleńskiej, a teraz przerodziła się w coś poważniejszego – To już niej jest rysa, która była po 10 kwietnia 2010 roku. Teraz to już jest głębokie pęknięcie. To jest bardzo niepokojące, bo służy wyłącznie Kremlowi – oznajmił.

