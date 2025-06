Po wielu latach pracy ze stacją TVN żegna się Hubert Urbański. Znany prezenter zasłyną przede wszystkim jako wieloletni gospodarz popularnego teleturnieju „Milionerzy”. We wpisie w mediach społecznościowych poinformował o swojej decyzji.

„Po 26 latach żegnam się z TVN – ze stacją, w której przeżyłem swoje najlepsze chwile zawodowe” – rozpoczął swoje oświadczenie Hubert Urbański. Prezenter rozpoczął pracę w TVN w 1999 r. i od tamtego czasu prowadził teleturniej „Milionerzy”.

„Ludzie, których tam spotkałem, z którymi pracowałem, wszyscy bez wyjątku od pierwszych dni obdarzyli mnie zaufaniem, wyrozumiałością, cierpliwością, ale przede wszystkim sercem i dobrocią – to był zaszczyt i przyjemność pracować z Wami” – pisze dalej Urbański.

Prezenter zaznaczył, że nie kończy kariery, ale w niedalekiej przyszłości zaprezentuje coś nowego. Na razie nie wyjaśnia, co to może być. Wiadomo jednak, że teleturniej „Milionerzy” będzie pojawiał się w telewizji Polsat. Czyżby Urbański przechodził do tej stacji?

„Dziękuję wszystkim widzom, sympatykom, fanom- bez Was to wszystko nie miałoby sensu – dziękuję, że jesteście. „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” – powiedział (prawdopodobnie) Heraklit z Efezu. Faktycznie. Dlatego pełen wdzięczności za wszystko, co dostałem, patrzę z radością i nadzieją na to, co właśnie nadchodzi. Bądźcie ze mną koniecznie – do zobaczenia” – podsumował.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl; Instagram