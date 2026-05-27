Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że dwie największe partie tracą poparcie. Jednak w przypadku Koalicji Obywatelskiej dzieje się to zdecydowanie szybciej.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to nadal największe poparcie notowałaby Koalicja Obywatelska. Zagłosowałoby na nią 29,2 proc. pytanych. Jednak to mniej aż o 3,3 pkt proc. od tego, co wskazywał poprzedni sondaż – największy taki zjazd wśród wszystkich badanych.

Drugie miejsce zajmuje niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 22,9 proc. Również w tym przypadku oznacza to spadek, jednak znacznie mniejszy, niż w przypadku KO. PiS straciło 1,1 proc. wyborców.

Trzecia lokata również niezmiennie należy do Konfederacji. Formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka może liczyć na 13,5 proc. głosów. To wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Dalej znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,2 proc. głosów. Próg wyborczy przekracza jeszcze Lewica, mając poparcie na poziomie minimalnie niższym – 8,1 pkt proc.

Inne partie nie przekraczają progu. Na PSL wskazało 4,1 proc. badanych, na partię Razem 3,3 proc. respondentów, a na Polskę 2050 1,5 proc.

Przeczytaj również:

Źr. WP