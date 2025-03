Sondaż przeprowadzony przez pracownię Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” przynosi sensacyjne wieści. Okazuje się, że Sławomir Mentzen wszedłby do II tury wyborów zamiast Karola Nawrockiego. Pierwsze miejsce wciąż należy do Rafała Trzaskowskiego.

Sondaż niezmiennie wskazuje, że w I turze największe poparcie zyskałby Rafał Trzaskowski. Obecnie urzędujący prezydent Warszawy z PO może liczyć na głosy 37 proc. ankietowanych.

Sensacyjna zmiana zaszła na drugim miejscu. Jeszcze niedawno miejsce to niepodzielnie zajmował Karol Nawrocki. Obecnie wyprzedził go jednak Sławomir Mentzen, na którego zagłosowałoby 22 proc. badanych. To o 1 pkt. proc. więcej, niż kandydat popierany przez PiS, który obecnie notuje poparcie na poziomie 21 proc.

Kolejne miejsce w badaniu Pollster zajmuje Szymon Hołownia, na którego chce głosować 8% Polaków. Poparcie dla Magdaleny Biejat i Grzegorza Brauna deklaruje 3% ankietowanych.

Sondaż zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 07-09.03.2025 roku metodą CAWI na próbie 1015 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

