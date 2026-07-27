Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego może odebrać Prawu i Sprawiedliwości znaczną część elektoratu. Tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Gdyby ugrupowanie byłego premiera wystartowało w wyborach parlamentarnych, mogłoby liczyć na wejście do Sejmu i zdobycie ponad 30 mandatów.

To pierwsze badanie przeprowadzone po rozłamie w PiS i odejściu środowiska Mateusza Morawieckiego. Ankietowanych zapytano o preferencje wyborcze w dwóch wariantach – z udziałem Rozwoju Plus oraz bez nowego ugrupowania byłego premiera.

W wariancie uwzględniającym Rozwój Plus ugrupowanie Mateusza Morawieckiego uzyskało 7,5 proc. poparcia, co – według przeliczenia mandatów – dałoby 31 miejsc w Sejmie. Największym przegranym takiego scenariusza okazuje się Prawo i Sprawiedliwość. PiS uzyskało w tym wariancie 15,9 proc. poparcia, co przełożyłoby się na 88 mandatów.

Wyżej od ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,5 proc. i prognozowanymi 174 mandatami. Konfederacja mogłaby liczyć na 13,5 proc. poparcia i 71 mandatów, Konfederacja Korony Polskiej na 12,3 proc. oraz 63 mandaty, a Lewica na 7,8 proc., co dawałoby 33 miejsca w Sejmie.

Nowy sondaż. Morawiecki odbierze głosy PiS

Drugi wariant badania pokazuje, jak duży wpływ na wynik PiS miałby start Rozwoju Plus. Gdy ankietowani nie mieli możliwości wskazania ugrupowania Mateusza Morawieckiego, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wzrosło do 21,5 proc., czyli o 5,6 punktu procentowego.

Według przeliczenia mandatów oznacza to, że obecność Rozwoju Plus w wyborach mogłaby kosztować PiS aż 35 miejsc w Sejmie. To spora strata zwłaszcza biorąc pod uwagę, że partia Kaczyńskiego ma chrapkę, by objąć władzę.

Wyniki badania sugerują, że nowa formacja Mateusza Morawieckiego mogłaby w istotny sposób wpłynąć na układ sił po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

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