Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Ogólnopolska Grupa Badawcza dla serwisu Stan360 wskazuje na znaczny wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Staje się to jednak kosztem innych ugrupowań koalicyjnych, z których żadne nie przekracza progu wyborczego.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to największe poparcie zyskałaby Koalicja Obywatelska. Aż 39,04 proc. badanych zadeklarowało chęć oddania głosu na tę formację. To więcej o 3,8 pkt proc., niż wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które notuje jednak odczuwalną stratę. Sondaż wskazuje, że poparcie dla tej partii oscyluje na poziomie 28,47 proc., co oznacza stratę w porównaniu z poprzednim badaniem o 2,7 pkt proc.

Na trzeciej pozycji umacnia się Konfederacja z poparciem na poziomie 12,25 proc. To więcej o 1,6 pkt proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna chęć głosowania zadeklarowało 9,64 proc. wskazań. Partia Grzegorza Brauna zanotowała spadek o 1,5 pkt proc.

Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. Nowa Lewica – 4,51 proc., Razem – 3,33 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,53 proc., Polska 2050 – 1,23 proc.

Źr. Interia