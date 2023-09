Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Ipsos dla OKO.Press i TOK FM. Badanie wskazuje, że Największym poparciem cieszy się PiS, które znacznie powiększyło przewagę nad drugą w zestawieniu Koalicją Obywatelską.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to z dużą przewagą wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Sondaż wskazuje, że partia rządząca może liczyć na 35 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Drugą lokatę nadal zajmuje Koalicja Obywatelska, ale notuje bardzo dużą stratę. Obecnie jej poparcie plasuje się na poziomie 26 proc. To mniej, aż o 5 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Trzecie miejsce na podium zajmuje Lewica z poparciem na poziomie 8 proc. (bez zmian). Taki sam wynik zanotowała Konfederacja, która jednak straciła aż 4 pkt. proc.

Swoją reprezentację w Sejmie zyskałaby jeszcze Trzecia Droga z poparciem 6 proc. (spadek o 1 pkt. proc.). Inne formacje nie przekroczyły progu wyborczego.

Źr. Radio ZET