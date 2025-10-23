Bruksela stała się centrum kluczowych rozmów na temat przyszłości Ukrainy. Premier Polski Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas unijnego szczytu, który koncentruje się na wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów.

Szczyt Unii Europejskiej, który rozpoczął się w czwartek rano w Brukseli, zgromadził liderów państw członkowskich wokół tematu wsparcia finansowego dla Ukrainy. Głównym punktem dyskusji jest wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, które zostały zablokowane po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Te środki mogłyby posłużyć do udzielenia Ukrainie pożyczki reparacyjnej, z możliwością zwrotu po zakończeniu konfliktu i uzyskaniu odszkodowań od Moskwy.

W ramach szczytu doszło do bilateralnego spotkania premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Kancelaria Premiera Polski podzieliła się nagraniem z powitania, na którym widać serdeczny uścisk dłoni i poklepanie po plecach – gest symbolizujący solidarność. Chociaż szczegóły rozmów nie zostały ujawnione, spotkanie wpisuje się w szerszy kontekst wzmocnienia relacji polsko-ukraińskich oraz wsparcia dla Kijowa w walce z rosyjską agresją.

Prezydent Zełenski uczestniczył również w porannym spotkaniu z 27 liderami UE, co wywiera dodatkową presję na unijnych decydentów, by przyspieszyć decyzje dotyczące rosyjskich aktywów. Jego obecność w Brukseli podkreśla pilność sytuacji na froncie.

Wołodymyr Zełenski z zadowoleniem przyjął nowe pakiety sankcji nałożone przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. „19. pakiet jest bardzo ważny, ale sankcje amerykańskie również – to dobry sygnał dla innych krajów, by dołączyły” – powiedział Zełenski dziennikarzom po przybyciu na szczyt. Wezwał do zwiększenia presji na Rosję, co mogłoby zmusić Kreml do negocjacji pokojowych.

W kontekście międzynarodowym, szczyt w Brukseli to krok w kierunku długoterminowego wsparcia dla Ukrainy, w tym integracji z UE i pomocy wojskowej. Eksperci wskazują, że wykorzystanie zamrożonych aktywów mogłoby znacząco wzmocnić pozycję Kijowa, choć wymaga to pokonania prawnych i politycznych barier.

Źródło: Onet