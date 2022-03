Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podczas konferencji prasowej przed szczytem Sojuszu zapowiedział, że oczekuje dodatkowego wzmocnienia wschodniej flanki. Odniósł się także do ewentualnego użycia przez Rosję broni nuklearnej.

Szczyt NATO, G7 oraz Unii Europejskiej odbędzie się w czwartek w Brukseli. Na konferencji prasowej Stoltenberg poinformował, że oczekuje od przywódców Sojuszu, by uzgodnili i wydali polecenia swoim dowódcom, by patrzyli na długofalowe konsekwencje. „Musimy zapewnić, by NATO odpowiednio odstraszało i chroniło wszystkich sojuszników – podkreślił.

Stoltenberg zapowiedział sprowadzenie czterech nowych grup bojowych NATO: w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii oraz na Słowacji. „Oznacza to, że będziemy mieć 8 grup bojowych NATO wzdłuż całej flanki wschodniej: od Bałtyku po Morze Czarne” – zaznaczył.

Sekretarz generalny NATO przestrzegł też Rosję, aby nie ważyła się użyć broni nuklearnej. „Rosja nigdy nie wygra wojny nuklearnej” – ostrzegł Stoltenberg. Podkreślił dodatkowo, że każde użycie broni jądrowej będzie miało daleko idące konsekwencje.

Zaznaczy także, że również potencjalne użycie broni chemicznej przez Rosję na Ukrainie nie obędzie się bez poważnych konsekwencji wobec Moskwy.

Źr. tvp.info