Syn Kadyrowa w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Media informują, że 18-latek uczestniczył w groźnym wypadku samochodowym. To kolejny cios dla władz Czeczenii. Po tym jak nasiliły się plotki o ciężkiej chorobie Ramzana, jego syn Adam uważany był za naturalnego następcę.

Do groźnego wypadku samochodowego doszło w centrum Groznego. O wypadku jako pierwszy poinformował czeczeński ruch opozycyjny NIYSO na Telegramie. Według jego źródeł „kolumna samochodów poruszała się, jak zwykle, z dużą prędkością”, gdy „nagle napotkała przeszkodę”.

„W rezultacie samochody zaczęły zderzać się ze sobą. Otrzymaliśmy informację, że wiele osób zostało rannych” – przekazało źródło NIYSO.

Zamknięto nawet szpital, do którego trafił syn Kadyrowa. Wyjaśniono, że zdecydowano się na to „ze względu na jedną osobę, która jest w ciężkim stanie; jest reanimowana i przygotowywana do transportu do Moskwy”.

„Drogi do szpitala są zamknięte, bo Adam został tam przewieziony. Jest na OIOM-ie, nieprzytomny. Nie wiemy na pewno, co się stało z synem Kadyrowa” – powiedział rozmówca NIYSO.

Niedawno ukraiński wywiad HUR potwierdził pojawiające się wcześniej plotki o ciężkiej chorobie Ramzana Kadyrowa. Według ustaleń przebywa on w szpitalu i zmaga się z niewydolnością nerek. Według tych ustaleń, cierpi również na martwicę trzustki.

Źr. Interia