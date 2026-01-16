Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie zmienia swojej ostrej retoryki w sprawie aneksji Grenlandii. W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi otwarcie zagroził cłami państwom, które się my sprzeciwią w tej sprawie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że może nałożyć cła handlowe na kraje, które nie popierają jego planów przejęcia Grenlandii, części terytorium Danii, sojusznika NATO – poinformowała agencja AFP.

„Mogę nałożyć cła na kraje, jeśli nie zgodzą się na Grenlandię, ponieważ potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego” – powiedział Trump podczas okrągłego stołu poświęconego zdrowiu w Białym Domu.

W środę w Waszyngtonie odbyło się spotkanie w sprawie Grenlandii. Uczestniczyli w niej wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz grenlandzka minister Vivian Motzfeldt oraz jej duński odpowiednik Lars Lokke Rasmussen. Według doniesień mediów spotkanie zakończyło się w złej atmosferze i nie osiągnięto porozumienia.

Tymczasem Dania i niektóre państwa Europejskie wysłały na Grenlandię swoje siły wojskowe. Wysłano jednak bardzo małą liczbę żołnierzy. Chodziło raczej o symboliczny gest, niż o realną obronę wyspy.

Źr. Interia