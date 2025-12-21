Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte w rozmowie z „Bildem” mówił o m.in. o przygotowaniach koalicji chętnych do wysłania wojsk na Ukrainę. Stwierdził również, iż wierzy, że w chwili zagrożenia „młodzi ludzie będą gotowi chwycić za broń”.

Rutte mówił, że państwa NATO pracują nad kilkoma poziomami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pierwszym z nich jest wzmocnienie ukraińskiej armii. Drugim natomiast wysłanie wojsk koalicji chętnych na Ukrainę. „Koalicja ta zapewni wszystko, co niezbędne, oprócz ukraińskich sił zbrojnych, aby Putin nie odważył się na agresję ponownie” – powiedział. Trzecim poziomem ma być wsparcie USA.

Dopytywany o koalicję chętnych, Rutte zastrzegł, że kilka państwa już zadeklarowało gotowość do wysłania swoich żołnierzy. „Trwają prace nad ustaleniem dokładnej struktury tej koalicji chętnych: jak miałoby wyglądać rozmieszczenie sił? Co miałoby się wydarzyć na lądzie, morzu, w powietrzu i tak dalej? Wszystkie te elementy są obecnie dopracowywane” – mówił.

Sekretarz Generalny NATO zastrzegł jednak, że w tej sprawie nie o wszystkim może mówić publicznie.

W dalszej części rozmowy Rutte wyraził pewność, że w razie zagrożenia Europę obronią młodzi ludzie. „Nie mam wątpliwości: kiedy sytuacja stanie się poważna, młodzi ludzie będą gotowi chwycić za broń. Putin ma 140 milionów mieszkańców. Kraje NATO razem mają około miliarda. Pod każdym względem jesteśmy obecnie silniejsi od Rosji” – powiedział szef NATO.

Źr. Interia