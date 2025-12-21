Władimir Putin zadeklarował gotowość do rozmów z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, pod warunkiem istnienia wzajemnej woli politycznej. Informację tę przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany m.in. przez rosyjską agencję RIA Novosti.

– Jeżeli jest wzajemna wola polityczna, można to ocenić tylko pozytywnie – podkreślił Pieskow. Dodał również, że Macron już wcześniej sygnalizował chęć utrzymywania kanałów komunikacji z Moskwą, mimo napiętych relacji na linii Rosja–Zachód.

Do kwestii dialogu z Rosją odniósł się także sam prezydent Francji. Podczas konferencji prasowej Emmanuel Macron przyznał, że wznowienie rozmów mogłoby być korzystne. Według agencji AFP wskazał przy tym, że niektóre państwa już prowadzą kontakty z Moskwą, co było aluzją do działań podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

– My, Europejczycy i Ukraińcy, mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, by ponownie wejść do tej dyskusji – zaznaczył Macron, podkreślając, że rozmowy dotyczące przyszłości regionu nie powinny toczyć się z pominięciem Europy.

Kwestia ewentualnych negocjacji z Rosją pozostaje jednym z kluczowych tematów międzynarodowej debaty w kontekście trwającej od 2022 roku wojny w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do sojuszników o większe zaangażowanie w działania na rzecz pokoju, jednocześnie wzywając Stany Zjednoczone do wywierania presji na Moskwę, by doprowadzić do zakończenia konfliktu.

Przeczytaj również: