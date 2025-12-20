W kontekście trwającej wojny na Ukrainie, rosyjska delegacja pod przewodnictwem specjalnego wysłannika Władimira Putina, Kirilla Dmitrieva, zmierza do Stanów Zjednoczonych na rozmowy dotyczące potencjalnego planu pokojowego. Amerykańskie służby wywiadowcze ostrzegają jednak, że Moskwa nie zrezygnowała ze swoich pierwotnych żądań, dążąc do pełnej kontroli nad Ukrainą i szerszych ambicji terytorialnych w Europie.

Kirill Dmitriev, kluczowa figura w otoczeniu prezydenta Rosji, publicznie potwierdził swoją podróż do USA za pośrednictwem mediów społecznościowych. W jednym z wpisów wspomniał o poprzedniej wizycie w Stanach Zjednoczonych, co sugeruje kontynuację wcześniejszych kontaktów dyplomatycznych. Spotkania mają odbyć się na Florydzie i skupić na dyskusjach o zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Z amerykańskiej strony w rozmowach wezmą udział prominentne postacie, w tym Steve Witkoff oraz Jared Kushner, zięć prezydenta Donalda Trumpa. Istnieje również możliwość dołączenia sekretarza stanu USA, Marco Rubio. Źródła wskazują, że nie planuje się trójstronnych negocjacji z udziałem przedstawicieli Kijowa, co budzi obawy o pominięcie głosu Ukrainy w procesie pokojowym.

Raporty wywiadu USA -niezmienne żądania Moskwy

Według doniesień amerykańskich agencji wywiadowczych, Kreml nie złagodził swoich stanowisk negocjacyjnych. Rosja nadal domaga się, by Ukraina zrezygnowała z aspiracji do członkostwa w NATO oraz oddała cztery regiony, które Moskwa uważa za swoje terytorium. Te warunki pozostają niezmienne od czerwca ubiegłego roku, jak podkreślał sam Władimir Putin w swoich oświadczeniach.

Co więcej, wywiad USA alarmuje, że ambicje Putina wykraczają poza granice Ukrainy. Rosyjski przywódca rzekomo dąży do odzyskania wpływów w częściach Europy, które kiedyś znajdowały się w strefie sowieckiej dominacji. Te rewelacje kontrastują z publicznymi deklaracjami Moskwy o gotowości do dialogu pokojowego, sugerując, że narracja o braku woli negocjacyjnej po stronie Ukrainy służy jako pretekst do utrzymania agresywnej postawy.

