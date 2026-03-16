27-letni Hiszpan doprowadził do dramatycznej sytuacji na pokładzie samolotu lecącego z Teneryfy do Warszawy. Najpierw kilkukrotnie uderzył członka załogi, a podczas kołowania samowolnie otworzył drzwi awaryjne i zjechał po trapie ewakuacyjnym, próbując uciec. Zatrzymała go Straż Graniczna.

Do niebezpiecznego incydentu doszło 12 marca na pokładzie samolotu lecącego z Teneryfy do Warszawy. 27-letni obywatel Hiszpanii od początku lotu nie stosował się do poleceń załogi, nie chciał zająć miejsca i był agresywny wobec innych pasażerów. Według relacji kapitana i członków personelu pokładowego mężczyzna kilkukrotnie uderzył stewardesę lub stewarda.

Najbardziej dramatyczny moment nastąpił już na płycie lotniska Chopina, podczas kołowania do stanowiska postojowego. Pasażer odepchnął członków załogi, samowolnie otworzył drzwi samolotu i zjechał po automatycznie wysuniętym trapie ewakuacyjnym. Natychmiast podjął próbę ucieczki.

Błyskawiczna interwencja Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zareagowali w ciągu sekund. Mężczyznę ujęto na płycie lotniska. Ze względu na jego agresywne zachowanie i nadmierne pobudzenie konieczne było użycie siły fizycznej oraz kajdanek.Po zatrzymaniu Hiszpana przewieziono do lotniskowego ambulatorium. Po uspokojeniu postawiono mu zarzuty zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej.

Komendant Placówki Straży Granicznej wydał decyzję o wydaleniu 27-latka z Polski. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców na trzy miesiące. Mężczyzna jest już w trakcie procedury deportacyjnej.

Źródło: Polsat News