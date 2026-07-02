Decyzją jednej z lekarek szpital w Lubaniu nie przyjął na oddział 43-latka, który skarżył się na bóle. Mężczyzna zmarł niedługo po tym, jak przewieziono go do innej placówki. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarce z Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu.

Dotychczasowe ustalenia śledczych wskazują, że 43-latek zasłabł niespodziewanie na ulicy. Jego żona natychmiast wezwała służby ratunkowe. Zanim na miejsce dotarło pogotowie, kobieta sama prowadziła akcję ratunkową.

Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, natychmiast zabrali 43-latka do szpitala. Tam na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii lekarzem dyżurnym była 52-letnia lekarka. Kobieta dokonała oceny medycznej pacjenta i… odmówiła jego przyjęcia na oddział tłumacząc się brakiem miejsc.

Zgodnie z poleceniem dyspozytora, ratownicy medyczni przewieźli 43-latka do innej placówki – szpitala w Zgorzelcu. Chwilę po jego przyjęciu do tej placówki pokrzywdzony zmarł.

Sprawą zajęła się prokuratura. „Nie przeprowadziła wymaganej wskazaniami wiedzy medycznej i sztuki lekarskiej diagnostyki chorego. W szczególności, nie wdrożyła i nie przeprowadziła u niego wstępnej, szybkiej diagnostyki, ukierunkowanej na poszukiwanie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia” – czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Lubaniu.

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Źr. Interia