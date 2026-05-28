Produkcja programu The Voice of Poland przekazała smutną informację. W wieku 21 lat zmarł Olaf Kwiatkowski, związany z programem.

– 19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny The Voice Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka – napisano na profilu programu w mediach społecznościowych.

– Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości. W imieniu Rochstara i Telewizji Polskiej pragniemy złożyć Ewie, całej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy głębokiego współczucia. Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii – czytamy w dalszej części komunikatu.

W komunikacie nie znalazła się informacja dotycząca przyczyn śmierci 21-latka. Przekazano za to szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowej Olafa Kwiatkowskiego. Wiadomo już, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie młodego mężczyzny.

– Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 maja o godz. 12:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. J. Tuwima w Szczytnie – czytamy we wpisie zamieszczonym na profilach społecznościowych programu.

