Tomasz Lis był gościem programu w TVP Info. Podczas rozmowy odniósł się do osoby Donalda Trumpa i wyraził powątpiewanie w jego „władze umysłowe”.

Świat zelektryzowało niedawne wystąpienie Donalda Trumpa w Davos. Amerykański prezydent wygłosił emocjonalne przemówienie, które komentował cały glob. Wypowiedzi Trumpa są szeroko komentowane. Głos w tej sprawie zabrał ostatnio nawet polski dziennikarz – Tomasz Lis.

Lis bez ogródek odniósł się do zachowania Trumpa. Przyznał, że od niepamiętnych czasów losy świata nie były uzależnione od jednego człowieka i jego aktualnego stanu psychicznego. Ujął to w następujących słowach:

– Od czasów Nerona i Kaliguli nie było sytuacji, kiedy losy świata są w takim stopniu uzależnione od stanu psychicznego najważniejszego człowieka na planecie – powiedział Tomasz Lis podczas rozmowy przeprowadzonej na antenie TVP Info. Na tym jednak nie koniec. Lis stwierdził bowiem, że nie jest pewny „pełni władz umysłowych” amerykańskiego prezydenta.

🗣️ "Od czasów Nerona i Kaliguli nie było sytuacji, kiedy losy świata są w takim stopniu uzależnione od stanu psychicznego najważniejszego człowieka na planecie. (…) Mam wątpliwości co do pełni władz umysłowych Trumpa"@lis_tomasz w rozmowie z @DorotaWSch w @NZ_tvpinfo ⤵️ pic.twitter.com/Mlk6JHqG8n — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 22, 2026

Słowa Tomasza Lisa sprowadzały się do bardzo ostrej diagnozy politycznej sytuacji. Dziennikarz zasugerował, że w jego ocenie kondycja psychiczna Donalda Trumpa może mieć dziś realny wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, a sam prezydent USA — jego zdaniem — nie daje gwarancji pełnej sprawności umysłowej. Ta teza, zestawiona przez Lisa z historycznymi figurami władców znanych z nieobliczalnych decyzji, podkreślała jego obawy dotyczące roli jednego człowieka w kształtowaniu globalnego porządku.

