Donald Trump przyznał, że niebawem do USA ma przylecieć Wołodymyr Zełenski. Ujawnił też, co podpiszą prezydenci USA i Ukrainy.

Donald Trump w poniedziałek 24 lutego, czyli w trzecią rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, przyznał, że w bieżącym lub w przyszłym tygodniu do USA ma przylecieć Wołodymyr Zełenski. Spotkanie pomiędzy prezydentami USA oraz Ukrainy ma dotyczyć podpisania umowy ws. minerałów ziem rzadkich.

Jakiś czas temu Zełenski złożył Amerykanom propozycję dotyczącą przekazania części surowców. Propozycja złożona przez USA dotyczyła z kolei przekazania aż 50% metali ziem rzadkich znajdujących się na ukraińskim terytorium objętym działaniami wojennymi. Ukraińcy odrzucili jednak tę ofertę.

Teraz Trump przyznaje jednak, że Zełenski przybędzie do USA, aby porozumienie podpisać. Należy spodziewać się, że w stosunku do poprzedniej propozycji doszło do pewnych modyfikacji.

#BREAKING Trump says he will meet with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy as soon as this week to sign critical mineral deal pic.twitter.com/hJNJcA3dbY