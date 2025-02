Emmanuel Macron przybył z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Francji na samym początku przyjechał do Białego Domu. Tam jednak doszło do zaskakującej sytuacji. Prezydent Donald Trump upokorzył swojego gościa?

W poniedziałek, 24 lutego, do USA przybył Emmanuel Macron. Prezydent Francji jest pierwszym przywódcą, który spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. W trakcie spotkania połączy się z przywódcami Kanady, Niemiec, Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii by wziąć udział w spotkaniu G7.

Data wizyty nie jest przypadkowa. To 3. rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Wojna rosyjsko-ukraińska ma być także tematem przewodnim spotkania G7. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Macron będzie chciał przekonać Trumpa do swoich pomysłów zakończenia wojny na Ukrainie.

„Prezydent Francji jest pierwszym europejskim przywódcą, którego Trump przyjął w Białym Domu od początku jego pierwszej kadencji. Oficjalne przywitanie francuskiego przywódcy ma nastąpić o 18.15 czasu polskiego. Obaj mają też wystąpić podczas wspólnej konferencji prasowej o 20” – informuje Paweł Żuchowski z RMF FM.

Trump będzie rozmawiał z Macronem. Nie przywitał prezydenta Francji w drzwiach Białego Domu

Choć oficjalne przywitanie francuskiego prezydenta zaplanowano po 18. czasu polskiego, to jednak Macron pojawił się na miejscu kilka godzin wcześniej. W drzwiach nie było jednak gospodarza – Donalda Trumpa. Zamiast amerykańskiego prezydenta była pracownica z jego administracji. Z późniejszych relacji wynika natomiast, że Trump ostatecznie przywitał Macrona, ale w środku, w Białym Domu.

Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął wizytę w Białym Domu. Jest pierwszym europejskim liderem przyjętym przez Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym od chwili zaprzysiężenia. pic.twitter.com/JHCHM1qgVi — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) February 24, 2025

Emanuel Macron przybył do Białego Domu. W tej chwili wraz z Donaldem Trumpem biorą udział w telekonferencji G7. Po 18:00 oficjalne powitanie, Gabinet Owalny, rozmowy delegacji i wspólna konferencja prasowa. Prezydent Francji spędzi w Białym Domu większość dnia. @PR24_pl pic.twitter.com/9wY2BhXMqu — M. Wałkuski „Zakamarki Białego Domu” (@Marekwalkuski) February 24, 2025

Macron przybył do Białego Domu, aby spotkać się z Donaldem Trumpem



Prezydent USA nie przywitał się z francuskim przywódcą przy wejściupic.twitter.com/dXJ5m8RBNZ — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 24, 2025

Aïe : pas de #Trump pour accueillir #Macron à sa convocation à la Maison Blanche ! 😅 (cf vidéo ⤵️)



Ça sent la journée d’humiliation tout ça !… pic.twitter.com/BBNDYaLSBY — Florian Philippot (@f_philippot) February 24, 2025

