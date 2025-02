Wiadomo, że 52-latek podejrzany o morderstwo księdza na plebani w Kłobucku w województwie śląskim to były policjant – dowiedziało się radio RMF FM. Wstępne ustalenia wskazują, że napastnik udusił 58-letniego proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej. Podczas piątkowego przesłuchania, podejrzany przyznał się do winy.

W czwartek wieczorem policja otrzymała zawiadomienie o hałasach świadczących o awanturze na plebanii parafii Matki Bożej Fatimskiej. Na miejscu natychmiast pojawili się policjanci, którzy w budynku znaleźli zwłoki 58-letniego duchownego. W tym samym momencie zauważyli uciekającego mężczyznę. Zatrzymali go w bezpośrednim pościgu. To 52-latek z Kłobucka.

Radio RMF FM ustaliło, że sprawca to były policjant. Ze służby wyrzucono go dyscyplinarnie jeszcze w 2001 r., ale nie wiadomo, co stało się powodem takiej decyzji. Wiadomo, że w czasie służby pracował na komisariacie w Częstochowie.

Na razie nie wiadomo, czy morderstwo księdza było na tle rabunkowym. „W kwestii motywu nie mogę potwierdzić żadnej ewentualnej wersji. Te ustalenia są jeszcze czynione” – wskazał prok. Wróblewski. Lokalne media wskazują, że proboszcz w ogłoszeniach informował o sporej sumie zebranej podczas wizyt kolędowych. Jednak uciekający sprawca nie zabrał ze sobą żadnych kosztowności.

Źr. RMF FM