Amerykańskie media poinformowały, że to Joe Biden zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przypuszczeniami, broni nie zamierza składać Donald Trump. Zapowiada on batalię w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w liczeniu głosów.

Joe Biden wygrywa wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych – poinformowały amerykańskie media. Kandydat Demokratów zwyciężył w Pensylwanii, dzięki czemu przekroczył wymaganą liczbę 270 głosów elektorskich. W pierwszym wpisie po tej informacji zapewnił, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów.

Jak można było przypuszczać, reakcja Donalda Trumpa była bardzo szybka. Już wcześniej apelował on, by przestać liczyć głosy, ponieważ, zdaniem jego sztabu, dochodzi do nieprawidłowości. „Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden pospiesznie udaje zwycięzcę i dlaczego jego medialni sojusznicy tak bardzo starają się mu pomóc: nie chcą, aby prawda została ujawniona. Prosty fakt jest taki, że wybory jeszcze się nie skończyły” – powiedział.

Cytowany przez Fox News Trump op raz kolejny zakwestionował uczciwość wyborów. „Joe Biden nie został uznany za zwycięzcę w żadnym ze stanów, nie mówiąc już o tych stanach, w których toczy się spór o wyliczenia lub tych, w których nasza kampania ma ważne i legalne zarzuty prawne, które mogłyby zdecydować o ostatecznym zwycięzcy. W Pensylwanii, na przykład, nasi prawni obserwatorzy nie mieli odpowiedniej możliwości obserwowania procesu liczenia głosów. Legalne głosy decydują o tym, kto jest prezydentem, a nie media” – mówił.

Trump: „Co ukrywa Biden?”

Donald Trump powiedział, że Amerykanie mają prawo do uczciwych wyborów. „Obywatele amerykańscy mają prawo do uczciwych wyborów: oznacza to liczenie tylko legalnych kart do głosowania. Jest to jedyny sposób na zapewnienie pełnego zaufania społeczeństwa do naszych wyborów. Nadal szokujące jest to, że kampania Bidena chce, aby karty były liczone nawet jeśli są sfałszowane, wyprodukowane, lub „oddane” przez niekwalifikujących się zmarłych wyborców” – mówił.

„Tylko partia zaangażowana w nadużycia bezprawnie trzymałaby obserwatorów z dala od sal do liczenia głosów, a następnie walczyłaby w sądzie, aby zablokować im dostęp. Co więc ukrywa Biden?” – pytał Trump.

Źr.: Onet, Fox News