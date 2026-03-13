Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla radia Fox News otwarcie potwierdził zaangażowanie Rosji w pomoc Iranowi. Dodał przy tym, że Putin może to samo powiedzieć o USA w sprawie Ukrainy.

Trump przyznał, że Iran otrzymuje wsparcie z Rosji. „Myślę, że on (Putin) chyba im trochę pomaga, tak zakładam” – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. „A on pewnie myśli, że my pomagamy Ukrainie, prawda?” – dodał od razu.

Dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał, czy faktycznie USA nadal wspierają Ukrainę. Trump nie zostawił wątpliwości i jednoznacznie odparł: „tak, my też im pomagamy”.

„I on to właśnie mówi, a wiesz, Chiny powiedziałyby to samo: „Hej, oni to robią i my robimy to samo, uczciwie mówiąc”. Oni to robią i my to robimy” – mówił Trump.

Prezydent usłyszał też pytanie, czy Ukraina pomaga Stanom w obronie przed irańskimi dronami. Taki scenariusz sugerowały wcześniej media. Trump jednak zaprzeczył, by tak było. Doniesienia te wynikały z wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i ustaleń m.in. „New York Timesa”.

„Nie, nie potrzebujemy pomocy w obronie przed dronami. Wiemy o dronach więcej niż ktokolwiek inny. Mamy najlepsze drony na świecie” – zapewniał Trump.

Źr. RMF FM