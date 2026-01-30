Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział nałożenie ceł handlowych na państwa, które sprzedają ropę Kubie. Władze tego kraju już zareagowały i określiły tę decyzję mianem „brutalnego aktu agresji”.

Administracja Białego Domu przekazała w oświadczeniu, że Trump podjął kroki wobec władz Kuby. W czwartek podpisał rozporządzenie wykonawcze. Uruchomi ono proces nałożenia sankcji na towary z krajów, które sprzedają albo w inny sposób przekazują ropę dla Kuby.

Trump przy okazji stwierdził, że to sytuacja „nadzwyczajna”. Uzasadnił to tym, że rząd Kuby „podejmuje nadzwyczajne działania, które szkodzą i zagraża Stanom Zjednoczonym”.

„Reżim sprzymierza się z – i udziela wsparcia – wielu wrogim państwom, transnarodowym grupom terrorystycznym i podmiotom wrogim Stanom Zjednoczonym, w tym rządowi Federacji Rosyjskiej (Rosji), Chińskiej Republice Ludowej (ChRL), rządowi Iranu, Hamasowi i Hezbollahowi” – napisał Trump.

Zareagował szef MSZ Kuby. „Potępiamy przed całym światem ten brutalny akt agresji wobec Kuby i jej mieszkańców, którzy od ponad 65 lat są poddawani najdłuższej i najokrutniejszej blokadzie gospodarczej, jaką kiedykolwiek nałożono na cały naród, i którzy obecnie z pewnością będą zmuszeni żyć w ekstremalnych warunkach” – napisał Bruno Rodriguez w serwisie X.

Źr. Interia