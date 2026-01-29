W Rosji przeprowadzono sondaż. Zapytano w nim o największych wrogów Rosji. Okazuje się, że lwia część Rosjan na szczycie listy wskazuje Polskę.

Badanie przeprowadziło niezależne Centrum Lewady. Jego autorem był socjolog – Lew Gudkow, a sondaż wykonano na zlecenie Niemieckiej Fundacji Sacharowa. Na pytanie o pięć wrogich Rosji państw obywatele tego kraju wskazali:

Polska i Litwa – 62%

Wielka Brytania – 57%

Niemcy – 50%

Szwecja – 40%

Co istotne, Stany Zjednoczone, które przez lata pełniły rolę dyżurnego wroga Rosji w badaniu zostały wskazane bardziej jako strategiczny konkurent niż wróg (53%). Analitycy twierdzą, że to efekt zmiany rosyjskiej narracji kreowanej przez Kreml. Putin i jego ludzie dostosowują ją bowiem do bieżącej sytuacji politycznej i możliwych korzyści.

Polska w rosyjskiej propagandzie wskazywana jest natomiast jak „mąciciel” oraz państwo, które pcha Ukrainę do wojny. Dodatkowo, nasz kraj jest jednym z największych podmiotów wspierających naszego wschodniego sąsiada w wojnie z Rosją. Nie dziwi więc, że Rosjanie kreują nas jako największego wroga.

