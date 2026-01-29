Yoann Usai, francuski dziennikarz, przebywał ostatnio w Warszawie. Po powrocie ze stolicy Polski opowiedział o tym, co zobaczył nad Wisłą.

Yoann Usai przebywał z wizytą w Warszawie. Po powrocie do Francji opowiedział o tym, co widział na antenie telewizji CNEWS. Jego słowa są bardzo wymowne. – To prawda, że po powrocie z niektórych krajów do Francji można sobie powiedzieć „Mój Boże, co oni zrobili z naszym krajem?” Polska to wciąż Polska, a Francja nie jest już Francją. Takie są fakty. Polska sprzed 40 lat jest taka sama jak Polska dzisiejsza. Dzisiejsza Francja nie ma nic wspólnego z Francją sprzed 40 lat. Po części odpowiedzialna jest za to imigracja – powiedział Usai.

Na tym jednak nie koniec. – W Polsce młode dziewczyny wychodzą swobodnie, bez obaw, ubierają się jak chcą, nie stosują autocenzury, jak to miewa miejsce we Francji. Zobaczcie w sobotę wieczorem w Paryżu, jak wiele młodych dziewczyn autocenzuruje się w ubiorze – dodał.

Usai przyznaje, że po Warszawie można chodzić swobodnie o każdej porze dnia czy nocy. – Bez obaw o bezpieczeństwo, czego nie ma w Paryżu nawet w moim przypadku, a jestem mężczyzną. Boję się o swoje bezpieczeństwo o pewnej porze w niektórych dzielnicach Paryża. W Polsce tak nie jest. Po prostu to stwierdzam i mówię: „Co oni zrobili z naszym krajem?” – stwierdził.

Yoann Usai to francuski dziennikarz polityczny i komentator medialny, najbardziej znany z pracy dla francuskiej stacji informacyjnej CNEWS. Z czasem specjalizował się w tematyce politycznej i zdobył reputację wymagającego, rzeczowego dziennikarza.

