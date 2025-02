Donald Trump o artykule 5 NATO. Odpowiedział na pytania na ten temat podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w Białym Domu.

Podczas konferencji prezydent USA wyraził swoje stanowisko wobec artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Chodzi rzecz jasna o zapis, który nakłada na pozostałe kraje sojusznicze obowiązek wspólnej obrony w przypadku ataku na jeden z nich.

– Popieram go, ale nie sądzę, byśmy mieli jakikolwiek powód, by go użyć – powiedział Donald Trump. Na tym jednak nie koniec. Amerykański prezydent wypowiedział bowiem także inne dość istotne słowa. – Myślę, że będziemy mieć bardzo udany pokój i bardzo długotrwały pokój – oświadczył.

Trump zdaje się więc wierzyć w to, że już niebawem wypracuje pokój, który określa mianem „długotrwałego”. Prezydent USA nie zdradził jednak szczegółów swojego planu, ani dotychczasowych rozmów z Rosją w tej sprawie.

Amerykański prezydent odniósł się także do działań wojennych na Ukrainie i przyznał, że początkowo Władimir Putin planował zająć całą Ukrainę. Zdanie zmienił dopiero wtedy, gdy w wojnę zaangażowali się Amerykanie.

Przeczytaj również: