Prezydent USA Donald Trump zagroził państwom europejskim, które zechcą wprowadzić podatek cyfrowy. Dotknie on w głównej mierze amerykańskie korporacje technologiczne. Prezydent USA zagroził, że nałoży cła 100 proc. na wszystkie towary wysyłane do Stanów.

Donald Trump we wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że wiele państw europejskich szykuje się do wprowadzenia podatku obciążającego amerykańskie firmy technologiczne.

Prezydent USA postanowił do tego nie dopuścić. „Każdy kraj, który nałoży taki podatek, zostanie natychmiast obciążony 100-procentowym cłem na wszelkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki” – napisał prezydent USA.

Trump podkreślił, że nowe stawki celne zastąpią dotychczasowe porozumienia handlowe, bez względu na to, czy je już podpisano lub wdrożono.

To nie pierwszy raz, gdy Trump porusza ten temat. Prezydent USA już wcześniej formułował różnego rodzaju groźby zniechęcające państwa do wprowadzania tego podatku. Administracja Trumpa wskazywała w lutym tego roku m.in. na rozwiązania obowiązujące we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Turcji, Indiach i Kanadzie.

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Źr. Polsat News