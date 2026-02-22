Na terenie willi, której właścicielem jest Donald Trump zastrzelono uzbrojonego napastnika. O szczegółach poinformowali agenci Secret Service. Prezydent USA przebywał wówczas w Waszyngtonie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 lutego. Około 20-letni mężczyznę zastrzelili agenci Secret Service, gdy ten próbował wtargnąć na teren posiadłości Mar-a-Lago w West Palm Beach na Florydzie, w której często przebywa Donald Trump.

Napastnik zabrał ze sobą broń. Miał strzelbę oraz kanister z benzyną. Media powołujące się na służby informują, że mężczyzna przedarł się przez ogrodzenie w rejonie północnej bramie rezydencji.

„Dwaj agenci Secret Service i zastępca szeryfa hrabstwa Palm Beach nakazali mu odłożyć te dwa przedmioty” – powiedział szeryf hrabstwa Palm Beach Ric Bradshaw na konferencji prasowej w niedzielny poranek. Mężczyzna odłożył kanister, ale strzelbę uniósł do pozycji strzeleckiej. „Co skłoniło funkcjonariuszy do otwarcia ognia” – powiedział Bradshaw.

Żaden z funkcjonariuszy nie doznał obrażeń. Z kolei napastnik zginął na miejscu.

Później media poinformowały, że śledczy zidentyfikowali mężczyznę jako 21-letniego Austina Tucker Martina. Służby na razie nie informują o motywach napastnika. Trwa śledztwo.

