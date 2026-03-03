Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zrywają „wszelkie kontakty handlowe” z Hiszpanią. Prezydent USA poinformował, że już przekazał odpowiednie dyspozycje sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi. Wyraził również niezadowolenie z Wielkiej Brytanii.

Podczas spotkania z kanclerzem Niemiec, Donald Trump ogłosił, że USA zerwą stosunki handlowe z Hiszpanią. „Powiedziałem Scottowi Bessentowi, żeby zerwał z nimi wszelkie kontakty handlowe” – powiedział prezydent USA.

Trump wypomniał Hiszpanom, że pomimo wezwań nie zwiększyli swoich wydatków na obronność. „A teraz Hiszpania powiedziała, że nie możemy wykorzystywać ich baz” – dodał. Dodał, że w jego ocenie Hiszpania nie jest państwem przyjaznym wobec USA.

„Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz” – kontynuował Trump.

Media przypomniały, że niedawno minister obrony Hiszpanii Margarita Robles powiedziała, że bazy wojskowe na południu kraju, które od dekad użytkują wojska amerykańskie, nie udzielają pomocy armii USA w jej ofensywie przeciwko Iranowi.

Źr. Interia