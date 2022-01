Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu zdobył nagrodę Piłkarza Roku w plebiscycie FIFA The Best. W przeciwieństwie do Złotej Piłki, tutaj nie głosują wyłącznie dziennikarze, ale również kapitanowie i selekcjonerzy poszczególnych reprezentacji. Ujawniono, na kogo swoje głosy oddali Lionel Messi i właśnie Lewandowski.

Kolejne trofeum dla Roberta Lewandowskiego. Polak po raz drugi z rzędu zdobył nagrodę Piłkarza Roku FIFA, pokonując Lionela Messiego oraz Mohameda Salaha. Różnica na dwóch pierwszych miejscach była niewielka, Lewandowski otrzymał bowiem 48 punktów, podczas gdy Messi zdobył ich 44. Tym razem jednak Argentyńczyk musiał uznać wyższość napastnika Bayernu Monachium i reprezentacji Polski.

W przeciwieństwie do plebiscytu o Złotą Piłkę, tutaj nie głosują wyłącznie dziennikarze, ale również kapitanowie i selekcjonerzy poszczególnych drużyn. Swoje głosy, jako kapitanowie reprezentacji, oddali więc zarówno Robert Lewandowski, jak i Lionel Messi. I szczególnie głosy Argentyńczyka mogą wydawać się mocno kontrowersyjne.

Messi, który jeszcze niedawno podczas gali mówił, że Lewandowskiemu należała się Złota Piłka za ubiegły rok, tym razem nie umieścił Polaka nawet w najlepszej trójce. Na dwóch pierwszych miejscach postawił na swoich kolegów z Paris Saint-Germain, czyli Neymara i Kyliana Mbappe. Na trzeciej pozycji umieścił Karima Benzemę. Wybór wydaje się dość kontrowersyjny, szczególnie w przypadku dwóch pierwszych zawodników, którzy w 2021 roku nie osiągnęli wybitnie spektakularnych wyników.

Zupełnie inaczej głosował Robert Lewandowski, który na pierwszym miejscu postawił na Jorginho, który wraz z reprezentacją Włoch zdobył mistrzostwo Europy. Na drugim miejscu Polak zagłosował na Messiego a na trzecim umieścił Cristiano Ronaldo.

Czytaj także: Lewandowski został Piłkarzem Roku FIFA. Nagrano reakcję Leo Messiego! [WIDEO]

Żr.: WP SportoweFakty