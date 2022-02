O rozważenie możliwości kontynuowania studiów medycznych w Polsce przez obywateli naszego kraju, kształcących się na terytorium objętym konfliktem na Ukrainie, zaapelowali w piątek do rektorów uczelni medycznych szefowie resortów edukacji i nauki oraz zdrowia.

„Bezprecedensowy i bezprawny atak Rosji na niezależne i suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, istotnie zmienił uwarunkowania, w których państwo polskie realizuje swoje działania zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej. W konsekwencji dochodzi do nowego określenia priorytetów działań polskiego państwa we wszystkich obszarach” – czytamy w liście ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka do rektorów uczelni medycznych.

Dodano, że w najbliższym czasie prawdopodobnie będziemy musieli stawić czoło zjawisku wyjazdu studentów poza granice Ukrainy, a tym samym do poszukiwania możliwości podejmowania lub kontynuowania nauki m.in. na polskich uczelniach.

„W związku z powyższym zwracamy się do Państwa Rektorów z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia przez uczelnie wsparcia w zakresie umożliwiającym kontynuację studiów medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim kształcącym się na terytorium objętym konfliktem” – napisano.

Jednocześnie poproszono o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób kształcących się na kierunku lekarskim w ukraińskich uczelniach.

„Należy zakładać, że osoby te, w przypadku dalszej eskalacji konfliktu, będą zmuszone przerwać studia, a następnie, w ramach ich kontynuowania, ubiegać się o przyjęcie m.in. na polskie uczelnie, np. w trybie przeniesienia” – czytamy w liście.

Podano, że zgodnie z dostępnymi danymi na Ukrainie na kierunkach medycznych kształci się kilkuset obywateli polskich. Ministrowie dodali jednak, że konieczność przerwania studiów może dotyczyć też obywateli ukraińskich, którzy będą poszukiwać bezpiecznego schronienia w Polsce.

„Zachęcamy do kierowania Państwa wsparcia w pierwszej kolejności do osób pochodzących z terenów objętych konfliktem, najbardziej potrzebujących pomocy” – dodano.

W piątek na stronie resortu edukacji i nauki opublikowano również list szefa MEiN Przemysława Czarnka do rektorów uczelni, które on nadzoruje. Zwrócił się w nim z prośbą o wsparcie studentów i naukowców z Ukrainy. Zapewnił, że bierze pod rozwagę uruchomienie specjalnego programu stypendialnego dla obywateli Ukrainy i wsparcie finansowe uczelni, które ich przyjmą.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski