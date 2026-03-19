Sekretarz obrony USA Pete Hegseth zapowiedział, że nadchodzący dzień będzie „dniem z najbardziej intensywnymi atakami” w ramach operacji „Epicka Furia”. Szef Pentagonu podkreślił, że Stany Zjednoczone metodycznie, bezwzględnie i przytłaczająco niszczą irańskie zdolności militarne, atakując już ponad siedem tysięcy celów. Hegseth wprost stwierdził, że to USA wygrywają i dyktują warunki konfliktu.

Hegseth: „Atakujemy z przytłaczającą Siłą”

Pete Hegseth nie szczędził ostrych słów. – Atakujemy, siejemy śmierć i spustoszenie z nieba – oświadczył. Dodał, że operacja skupia się na całkowitym zniszczeniu irańskiej obrony powietrznej, rakiet balistycznych, wyrzutni, fabryk zbrojeniowych oraz marynarki wojennej. Zdolności rakietowe Iranu spadły już o ponad 90 proc., a ataki dronowe znacznie zmalały. Hegseth podkreślił, że „żadne inne wojsko na świecie nie mogłoby tego zrobić w takim tempie i skali”.

Ostra Krytyka Europy i Sojuszników

Szef Pentagonu ostro skrytykował europejskich sojuszników, nazywając ich „niewdzięcznymi”. Apelował, by świat, Bliski Wschód, Europa i nawet część amerykańskiej prasy wreszcie powiedziała prezydentowi Trumpowi „dziękuję”. Hegseth zarzucił Europie brak wsparcia w odblokowaniu Cieśniny Ormuz, mimo że Trump prosił sojuszników o wysłanie okrętów. Większość kluczowych państw NATO odmówiła.

Kontrola nad Sytuacją i Dalsze Plany

Hegseth zapewnił, że Stany Zjednoczone trzymają „wszystkie karty” i w pełni kontrolują sytuację, nawet jeśli Izrael samodzielnie atakuje irańskie cele, na przykład pola gazowe. Podkreślił też, że kluczowym „przemysłem” Iranu jest terroryzm sponsorowany przez państwo, który USA konsekwentnie zwalcza. Operacja ma charakter precyzyjny i jest zaplanowana osobiście przez prezydenta Trumpa. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje ekstremalnie napięta. Hegseth zapowiada, że najbliższe dni przyniosą jeszcze większe zniszczenia, a USA nie zamierzają zwalniać tempa.

Źródło: Interia.pl