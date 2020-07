Nie lada osiągnięciem może pochwalić się wędkarz z Edmond w stanie Oklahoma. Jak informuje Fox News, w niedzielę złowił on rybę, która jest prawdopodobnie największym przedstawicielem swojego gatunku. Wędkarz otrzymał już odpowiedni certyfikat.

Taki połów to z pewnością marzenie wielu wędkarzy. O historii Jamesa Lukeharta pisze między innymi Fox News. Media informują, że wędkarz w niedzielę wybrał się na ryby nad jezioro Keystone zlokalizowane na terenie stanu Oklahoma. Tam natrafił na gigantyczny okaz przedstawiciela wiosłonosowatych.

James Lukehart wyciągnął rybę przy pomocy kolegów. Okazało się, że okaz jest gigantyczny – ma 180 cm długości, 115 cm obwodu i waży około 66 kg. „To było ekscytujące” – powiedział. „Moja żona wszystko filmowała i w końcu mogę to obejrzeć. Byłem po prostu podekscytowany” – dodał.

To największy tego typu okaz złowiony w stanie Oklahoma, ale prawdopodobnie również na całym świecie. Stanowy departament do spraw dzikiem przyrody wydał już specjalny certyfikat, który potwierdza osiągnięcie. Co ciekawe, również biolodzy zainteresowali się okazem i do ciała ryby przyczepili specjalny nadajnik, by monitorować w ten sposób jej rozwój.

Źr.: Fox News, Wprost, Facebook/James Lukeheart