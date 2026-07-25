Władimir Putin podczas spotkania z prezydentem Kazachstanu Kasyymem-Żomartem Tokajewem usłyszał apel o zakończenie wojny w Ukrainie. Kazachski przywódca zasugerował rosyjskiemu prezydentowi zawieszenie działań zbrojnych i powrót do rozmów pokojowych prowadzonych wcześniej w Stambule.

Do rozmowy doszło podczas XXII Forum Współpracy Międzyregionalnej Rosji i Kazachstanu w Omsku. Tokajew przyznał, że w Kazachstanie wciąż trudno zrozumieć przyczyny rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Jego zdaniem nadszedł moment, aby spróbować zakończyć konflikt na drodze negocjacji.

– Być może nadszedł czas, by zamrozić ten konflikt i wrócić do formuły „Stambuł 2.0”, bo osiągnięto tam znaczące rezultaty – powiedział Tokajew. Kazachski prezydent podkreślił również, że wojna pochłania kolejne ofiary.

– To rozdziera serce, że ginie młodzież. Jesteście bratnimi narodami. To wszystko musi się skończyć – dodał.

Władimir Putin wysłuchał propozycji Tokajewa

Nagranie ze spotkania opublikował portal Nexta. Na krótkim filmie widać, jak Władimir Putin w milczeniu wysłuchuje słów Tokajewa o potrzebie zawieszenia broni i powrotu do rozmów pokojowych.

Prezydent Kazachstanu zaznaczył, że ewentualne wznowienie procesu pokojowego powinno odbywać się przy gwarancjach mocarstw, w tym również Rosji. Jego zdaniem dopiero takie zabezpieczenia mogłyby stworzyć podstawy do dalszych negocjacji.

Tokajew zwrócił także uwagę, że o ile przyczyny innych konfliktów w regionie są dla Kazachstanu stosunkowo zrozumiałe ze względu na ich historyczne uwarunkowania, o tyle geneza wojny Rosji z Ukrainą pozostaje znacznie trudniejsza do wyjaśnienia. Jak podkreślił, zdecydował się poruszyć ten temat również dlatego, że otrzymuje liczne sygnały dotyczące przebiegu wojny, a kwestie te omawiał z Władimirem Putinem także podczas wcześniejszych rozmów telefonicznych z udziałem partnerów z Europy i Stanów Zjednoczonych.

❕ Tokayev unexpectedly urged Putin to stop the war in Ukraine



Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev called on Vladimir Putin to freeze the fighting and return to negotiations under an updated "Istanbul Formula 2.0" backed by guarantees from major world powers.



"It's… pic.twitter.com/E4d0cU5CpE — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

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