Na stawach w Leśnicy we Wrocławiu dokonano makabrycznego odkrycia. W stawie znajdowały się zwłoki psa owinięte w dywan. Ekostraż apeluje o kontakt do osób, które mogłyby być świadkami.

O makabrycznym odkryciu poinformowała wrocławska Ekostraż. Na stawach w Lesnicy we Wrocławiu znaleziono zwłoki psa, owinięte w dywan, do którego przybito gwoździami deski. „Pies to średniej wielkości osobnik – w kolorze białym (z tego co można było sprawdzić po rozcięciu kawałka tkaniny).” – informuje Ekostraż w mediach społecznościowych.

Ekostraż zapowiedziała, że zleci przeprowadzenie sekcji zwłok. „Sekcja zwłok, o którą będziemy wnioskować, wykaże płeć i inne cechy, które być może pozwolą na identyfikacje właściciela i sprawcy” – wyjaśniają. „Przystępujemy do postępowania w charakterze pokrzywdzonego” – dodaje stowarzyszenie na swoim profilu na Facebooku.

Ekostraż apeluje o pomoc w poszukiwaniu sprawcy. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zginęło zwierze. „Ktoś się bardzo postarał i misternie zabezpieczył psa przed wydostaniem z pakunku. Jeśli wiecie cokolwiek piszcie” – czytamy w mediach społecznościowych.

