We wtorek około godziny 7:00 rano miał miejsce potworny wypadek w Gołębiewku (gm. Trąbki Wielkie) na Pomorzu. Osobowy peugeot uderzył w bok ciężarowego mercedesa, który wytrącony z toru jazdy zderzył się czołowo ze skodą. Kierujący skodą 35-latek zginął na miejscu.

Wypadek nastąpił wcześnie rano we wtorek w Gołębiewku. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że osobowy peugeot podczas wymijania się ciężarowym mercedesem uderzył w tył jego naczepy. Wskutek tego wytrącił ten pojazd z toru jazdy.

Ciężarówka zjechała na pas przeciwległy, gdzie zderzyła się czołowo ze skodą jadącą za peugeotem. Niestety doprowadziło to do tragicznej śmierci 35-letniego kierującego skodą. Kierowcy peugeota oraz mercedesa i pasażer z peugeota zostali odwiezieni karetką pogotowia do szpitali. Obecnie śledczy dokładnie badają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Kolejny wypadek śmiertelny

Zaledwie dzień wcześniej w poniedziałek miał miejsce równie tragiczny wypadek. W poniedziałek po godzinie ok. godz. 18.20 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim otrzymał informację o wypadku, do którego doszło w miejscowości Borowina (p. gdański, gm. Przywidz).

Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego po przybyciu na miejsce zabezpieczyli je i zaczęli odtwarzać okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobowy seat zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia 20-letni mężczyzna, który kierował pojazdem, poniósł śmierć na miejscu.

Źr. Pomorska Policja