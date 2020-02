Andrzej Duda rozpoczął kampanię prezydencką przed majowymi wyborami. Prezydent spotkał się między innymi z mieszkańcami Łowicza, gdzie w szczególny sposób podziękował mu jeden z mężczyzn. Jego emocjonalną reakcję uchwyciły kamery.

W sobotę Andrzej Duda zainaugurował kampanię przed wyborami prezydenckimi, które w naszym kraju odbędą się 10 maja. Niedługo po inauguracji jego „DudaBus” z dziennikarzami i członkami sztabu ruszył w objazd po Polsce. Ostatnio dotarł do Łowicza, gdzie prezydent spotkał się z mieszkańcami.

Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda odniósł się do programów socjalnych, które wprowadzone zostały za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zapewnił, że dopóki on będzie prezydentem, żaden z programów nie zostanie cofnięty. „Chciałbym, żeby te wszystkie programy i kolejne, które wszystkie razem składają się na wielki program podniesienia jakości życia w Polsce, jakości życia polskiej rodziny, żeby one mogły być nadal realizowane i żeby nikt nie mógł ich cofnąć. Dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, zapewniam państwa, że żaden z tych programów, które zostały uruchomione, nie zostanie cofnięty. Żaden program, przede wszystkim z tych, które wspierają rodzinę” – powiedział.

W Łowiczu doszło również do sytuacji, którą prezydent zapamięta na długo. W pewnym momencie przecisnął się do niego mężczyzna, który ze łzami w oczach podziękował mu za program Rodzina 500 Plus. „Panie prezydencie, chcę tylko podziękować za program 500 Plus. Jestem ojcem piątki dzieci. Gdyby nie pański rząd, moja córka by nie studiowała. Jest na trzecim roku medycyny we Wrocławiu” – powiedział mężczyzna.

Uścisnął też dłoń prezydenta i stwierdził, że wcześniejszych rządów nie obchodził los jego dzieci. „Dziękuję za pomoc. Żadnego rządu nie obchodziły moje dzieci, dziękuję” – dodał.

Źr.: Twitter/Marcin Kędryna