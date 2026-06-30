Rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa odniosła się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza na temat Ukrainy. Szef MON stwierdził, że „z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie”.

Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News komentował napięcie w relacjach polsko-ukraińskich z ostatnich tygodni. Szef polskiego MON jasno stwierdził, że Ukraina nie otrzyma zgody na akcesję do Unii Europejskiej, jeśli nadal będzie czcić UPA.

Niespodziewanie na te słowa zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Stwierdziła, że ukraińskie elity to „wychowankowie Warszawy”. „Przez wiele lat Warszawa nie tylko wspierała unijne aspiracje banderowskiego reżimu neonazistowskiego na Ukrainie, ale celowo rozdawała broń i pieniądze zwolennikom morderców jej przodków” – pisze.

„Polskie elity są zarażone nacjonalizmem i żarliwie wyznają rusofobię, tak jak w niedziele przystępują do komunii. W tym nacjonalistycznym szaleństwie uznali, że – jak to mówią – raz to nie Zełenski i w imię nieustającego rewanżyzmu mogą bratać się z Banderą i Szuchewyczem” – pisze dalej Zacharowa.

„Jak powiedział Saint-Exupéry, który wczoraj obchodził urodziny, jesteś odpowiedzialny za tych, których oswoiłeś. Dodałbym: za te krwiożercze potwory. W końcu to ci wychowankowie, w tym Warszawy, zabijają dzieci, wysadzają budynki i malują nazistowskie symbole, w tym swastykę” – przekazała Zacharowa.

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Źr. Polsat News