Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, był gościem Jacka Nizinkiewicza w programie „Rzeczpospolitej”. Rozmowa dotyczyła m.in. kwestii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nizinkiewicz chciał wiedzieć, czy Krzysztof Bosak zdecyduje się wesprzeć WOŚP. – Nie należałem nigdy do darczyńców tego wydarzenia – powiedział poseł Konfederacji w rozmowie z dziennikarzem. W odpowiedzi Nizinkiewicz zadał kolejne pytanie.

– Czy jak podejdzie do pana ktoś z puszką z serduszkiem, to pogoni pan? – zapytał. – Nie, zawsze staram się uprzejmie. Moim zdaniem młodzież czy dorośli, którzy pomagają często robią to z dobrego serca i absolutnie z poczucia solidarności z potrzebującymi. Nie należy swoich negatywnych emocji na takich ludzi przekładać – odpowiedział Krzysztof Bosak.

Nizinkiewicz nie przestawał i chciał dowiedzieć się, czy Bosak okaże takim ludziom „dobre serce”. – W sensie wrzucenia czegoś do puchy? Nie – odparł polityk. – Część pieniędzy poszłaby na rzeczy, z którymi się nie zgadzam – dodał.

Wreszcie dziennikarz zadał kolejne pytanie. – Sprzętem WOŚP chciałby pan być leczony? – zapytał Nizinkiewicz. – Wolałbym być sprzętem finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – podsumował Krzysztof Bosak.

