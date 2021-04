Czy osoby, które nie zaszczepią się przeciw COVID-19 powinny płacić za leczenie, jeśli zachorują na tę chorobę? Takim pomysłem podzieliła się w mediach prof. Anna Piekarska, członkini Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim. Rozwiązanie skrytykował dziennikarz Wojciech Sumliński.

Prof. Anna Piekarska przedstawiła swój pomysł „zachęcania” do szczepienia w „Faktach po Faktach” TVN24. Członkini Rady Medycznej przy premierze Morawieckim przekonuje, że rozwiązanie można rozważyć dopiero wówczas, kiedy wszyscy obywatele będą mieć możliwość skorzystania ze szczepionki.

– Zamiast penalizować brak szczepienia, to po momencie, kiedy udostępnimy wszystkim szczepienia, powinno się wprowadzić odpłatność za leczenie COVID-19 – stwierdziła. Następnie podkreśliła, że nie przedstawiła jeszcze pomysłu premierowi Morawieckiemu, ale „z chęcią to uczyni”.

Nie zaszczepisz się przeciw COVID-19? Będziesz płacić za leczenie. Dziennikarz krytykuje pomysł lekarki

Prof. Piekarska nie odmawia obywatelom prawa do odmowy szczepienia, jednak w jej ocenie osoby, które nie wyrażą zgody na przyjęcie preparatu powinny liczyć się z konsekwencjami swojej decyzji.

– Jeżeli ktoś się nie chce zaszczepić i jeżeli nie zachoruje, to w porządku, to jest jego sprawa. Ale jeżeli zachoruje, to niech płaci te dziesiątki tysięcy złotych za terapię, za naszą ciężką pracę i za nasze narażanie się przez półtora roku – stwierdziła.

Pomysł dodatkowych opłat za leczenie na COVID-19 wywołał mnóstwo komentarzy w mediach społecznościowych. Krytycznie do rozwiązania podchodzi dziennikarz i pisarz Wojciech Sumliński. „Na wasze kilkudziesięciotysięczne, lekarsko-covidowe pensje płacę aż nadto – w podatkach” – podsumował.