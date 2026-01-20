Urszula Brzezińska-Hołownia oficjalnie odchodzi z Wojska Polskiego. Żona Hołowni pełniła służbę wojskową jako pilot myśliwca MiG-29. Jak informują media, swoją decyzję motywuje „względami rodzinnymi”.
Jako pierwsza o sprawie poinformowała telewizja TVN24, z którą sam Szymon Hołownia był związany przez lata. Stacja ustaliła, że żona Hołowni zrezygnowała ze służby wojskowej uzasadniając to względami rodzinnymi.
„Taka decyzja została podjęta przez major Urszulę Brzezińską-Hołownię, że porzuca wojskowy mundur, kombinezon pilota samolotu MiG-29 i przechodzi do cywila. Jak nieoficjalnie słyszę, są to względy rodzinne” – przekazał dziennikarz TVN24.
Żona Hołowni służyła w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. To tam odbyła się niedawno uroczystość ostatniego lotu w charakterze pilota MiG-29.
Szymon Hołownia oddał władzę w partii Polska 2050. Niedawno bezskutecznie ubiegał się o funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Na razie nie wiadomo, jaką przyszłość widzi dla siebie wicemarszałek Sejmu.
Źr. dorzeczy.pl; TVN24