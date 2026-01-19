Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem Beaty Lubeckiej w Radiu ZET. Dziennikarka zapytała polityka o to, jakie alternatywne źródła energii zastosowałby w swoim domu.

Lubecka podczas rozmowy chciała dowiedzieć się, jakie alternatywne źródła energii zamontowałby w swoim domu Michał Szczerba. Polityk Koalicji Obywatelskiej w swojej pierwszej odpowiedzi zaczął opowiadać o rozwiązaniach, jakie w Warszawie wprowadza prezydent stolicy – Rafał Trzaskowski.

Dziennikarka zapytała jednak ponownie. Tym razem Szczerba zaczął opowiadać o planach Rafała Trzaskowskiego dotyczących budowy kolejnej linii metra. W tym momencie Lubecka zrobiła „wielkie oczy”, ale nie zamierzała odpuszczać.

Za trzecim razem Szczerba przyznał – to o czym mówił także wcześniej – że jest podłączony do sieci miejskiej i temat alternatywnych źródeł energii „go nie dotyczy”, ponieważ na ten moment nie ma takich możliwości. Zresztą, zobaczcie sami:

Siedzicie???🤭

To jest Michał Szczerba. Michał jest europosłem.

– Posłuchajcie odpowiedzi Michała na pytanie jakie alternatywne źródło ogrzewania, które nie jest na prąd zainstalowałby sobie w domu😂👇 pic.twitter.com/ubJs0t8asW — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) January 19, 2026

Przeczytaj również: