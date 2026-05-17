Policja z Kętrzyna potwierdziła, że 13-latek padł ofiarą śmiertelnego pobicia nad jeziorem w gminie Barciany. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie czterech mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat.

Asp. szt. Ewelina Piaścik z KPP w Kętrzynie w rozmowie z Polsat News potwierdziła okoliczności tragedii. „Wczoraj około godz. 20 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany, nad jeziorem, miało dojść do awantury między grupą osób, w trakcie której śmierć poniósł, niestety, 13-latek” – powiedziała.

„W tej sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. W chwili zatrzymania trójka z mężczyzn była trzeźwa, natomiast u najmłodszego – 30-latka – badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał promil alkoholu w organizmie” – dodała policjantka.

Na miejscu długo pracowali policyjni technicy. Wszystkie czynności na miejscu tragicznego zdarzenia prowadzono pod nadzorem prokuratora rejonowego z Kętrzyna. Pod jego nadzorem trwają również dalsze działania w tej sprawie.

Policja na razie nie ujawnia dokładnych okoliczności pobicia. Nie wiadomo też, co kierowało sprawcami.

