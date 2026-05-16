Do bardzo groźnego incydentu doszło podczas meczu amatorskiej PRO Ligi we Wrocławiu. W trakcie spotkania FC Legionnaires z ZF Group 20-letni zawodnik z Ukrainy brutalnie zaatakował 15-letniego przeciwnika. Nastolatek doznał złamania ręki, a sprawa wywołała ogromne oburzenie wśród uczestników rozgrywek i internautów.

Do zdarzenia doszło 12 maja w drugiej połowie meczu. Podczas walki o pozycję w polu karnym Matwij Bałaszow zaatakował Jakuba Podleżańskiego. Młody zawodnik natychmiast upadł na murawę. Po chwili okazało się, że doznał poważnego urazu ręki. Sędzia bez wahania pokazał sprawcy czerwoną kartkę, jednak konsekwencje dla piłkarza nie zakończyły się na usunięciu z boiska. Już następnego dnia organizatorzy rozgrywek wydali oficjalny komunikat, w którym poinformowali o nałożeniu najwyższej możliwej kary.

Podczas meczu ligi szóstek 20-letni Ukrainiec celowo złamał rękę 15-letniemu Polakowi. Co to są za standardy?! — Paula Poreda (@PaulaPoreda) May 16, 2026

Zarząd PRO Ligi zdecydował o dożywotnim wykluczeniu zawodnika z rozgrywek. Organizatorzy podkreślili, że zachowanie piłkarza miało charakter celowy i stanowiło rażące naruszenie zasad fair play. – W meczu ZF Group – FC Legionnaires zawodnik Legionnaires dopuścił się rażącego naruszenia zasad fair play, działając celowo na szkodę zdrowia innego uczestnika – przekazano w oświadczeniu.

Liga poinformowała również, że drużyna FC Legionnaires otrzymała oficjalne ostrzeżenie. Władze rozgrywek zaznaczyły, że każdy kolejny podobny incydent może zakończyć się usunięciem całego zespołu z ligi. Organizatorzy podkreślili, że PRO Liga została stworzona z myślą o bezpiecznej rywalizacji i promowaniu sportowej postawy. W komunikacie mocno zaakcentowano brak tolerancji dla przemocy na boisku. – Sport to pasja, zdrowie i szacunek. Każdy, kto wnosi na boisko przemoc, przestaje być sportowcem i traci prawo do gry w naszej lidze – napisano.

Liga zapewniła także, że pozostaje w kontakcie z rodziną poszkodowanego zawodnika i deklaruje współpracę z odpowiednimi służbami przy wyjaśnianiu sprawy. Jak poinformowano, wszystkie materiały związane z incydentem zostały zabezpieczone.

ℹ️ W związku z brutalnym incydentem podczas meczu ZF Group – FC Legionnaires, Zarząd PRO LIGI przedstawia oficjalne stanowisko dotyczące nałożonych kar dyscyplinarnych oraz działań podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom. — PRO LIGA (@PROLigaWroclaw) May 13, 2026



