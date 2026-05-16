Do nietypowej sytuacji doszło podczas programu „Forum” emitowanego na antenie TVP Info. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka opuściła studio tuż po emisji konferencji prasowej policji dotyczącej interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika. Jej wyjście skomentował prowadzący program Maciej Zakrocki.

Sprawa zaczęła się od informacji podanych w piątek przez TV Republika. Stacja przekazała, że policja weszła do mieszkania Tomasza Sakiewicza oraz skuła kajdankami jego asystentkę. Sam szef Republiki twierdził, że funkcjonariusze działali bez nakazu i naruszyli tajemnicę dziennikarską. – Przeszukali mi mieszkanie bez żadnego nakazu. To również lokal redakcyjny, bo prowadzę tam działalność gospodarczą – powiedział Sakiewicz.

Niedługo później komunikat wydała policja. Funkcjonariusze poinformowali, że interwencja była związana ze zgłoszeniem dotyczącym osoby, której zachowanie mogło stanowić zagrożenie dla jej życia.

Temat pojawił się także podczas programu „Forum” w TVP Info. Prowadzący Maciej Zakrocki próbował pytać Annę Krupkę o kwestie związane z Krajową Radą Sądownictwa, jednak polityk PiS szybko skierowała rozmowę na działania policji wobec prezesa Republiki. – Widzowie Telewizji Polskiej powinni wiedzieć, że policjanci bez nakazu i bez wylegitymowania się wkroczyli do mieszkania prezesa największej niezależnej stacji w Polsce i największej konserwatywnej telewizji w Europie. To pokazuje standardy obecnej władzy. Można zapytać: czy to już wczesny Putin, czy późny Janukowycz? – powiedziała Krupka.

Posłanka PiS wyszła ze studia TVP

Chwilę później TVP Info wyemitowało fragment konferencji rzecznika Komendy Stołecznej Policji podkom. Jacka Wiśniewskiego, który wyjaśniał okoliczności interwencji służb. Po zakończeniu materiału okazało się jednak, że Anny Krupki nie ma już w studiu.

Sytuację skomentował prowadzący program Maciej Zakrocki. – Bardzo żałuję, że pani Anna Krupka opuściła studio, bo liczyłem, że po emisji konferencji policji odniesie się do swoich wcześniejszych słów – powiedział. Dziennikarz nawiązał również do współpracy TV Republika ze Zbigniewem Ziobrą. – Ostatnie wydarzenia, zwłaszcza informacje o tym, że Zbigniew Ziobro ma komentować wydarzenia dla tej stacji ze Stanów Zjednoczonych, mocno podważają określenie „niezależna telewizja” – ocenił Zakrocki.

Na zakończenie prowadzący stwierdził, że spodziewał się przeprosin ze strony polityk PiS za wcześniejsze oskarżenia wobec służb. – Tak się jednak nie stało – podsumował.

Kochani, wydaje nam się, że powinniście zobaczyć to nagranie w całości (powycinaliśmy tak, by zmieścił się sos; oglądajcie do samego końca):

