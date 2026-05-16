Republikanie z Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów ostro skrytykowali decyzję Departamentu Obrony o wstrzymaniu planowanej rotacji około 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Kongresmeni zarzucają Departamentowi Obrony brak konsultacji oraz chaos informacyjny wokół całej sprawy.

Politycy Partii Republikańskiej podkreślali podczas piątkowego posiedzenia komisji, że decyzja uderza nie tylko w Polskę i państwa bałtyckie, ale również w sam Kongres, który od lat wspiera zwiększanie obecności wojsk USA we wschodniej części NATO.

Kongresmen Don Bacon z Nebraski nie ukrywał oburzenia. – To policzek wymierzony Polsce i naszym bałtyckim sojusznikom. To także policzek dla tej komisji – stwierdził podczas przesłuchania przedstawicieli armii USA. Członkowie komisji domagali się wyjaśnień od sekretarza armii Dana Driscolla oraz pełniącego obowiązki szefa sztabu wojsk lądowych gen. Christophera LaNeve. Obaj przyznali, że decyzja zapadła stosunkowo niedawno i nie przedstawiono im szczegółowego uzasadnienia.

Przewodniczący komisji Mike Rogers zaznaczył, że parlamentarzyści nie zostali wcześniej poinformowani o zmianie planów, mimo że – jak podkreślał – przepisy przewidują konsultacje w takich sprawach. – Nie wiemy, co dokładnie się dzieje, ale nie jesteśmy zadowoleni z tego, co słyszymy – powiedział.

Gen. LaNeve ujawnił, że decyzję podjęto po poleceniu wydanym przez biuro sekretarza obrony Pete’a Hegsetha, które miało nakazać dowództwu US European Command ograniczenie obecności wojskowej w Europie. Według wojskowego decyzja mogła zostać podjęta zaledwie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Dodał także, że część żołnierzy oraz sprzętu była już w Europie lub w trakcie transportu, gdy misję odwołano. Jak zauważa „Politico”, wyjaśnienia przedstawicieli armii stoją w sprzeczności z wcześniejszym stanowiskiem Pentagonu. P.o. rzecznika Departamentu Obrony Joel Valdez zapewniał wcześniej, że nie była to nagła decyzja podjęta w ostatniej chwili.

Cała sytuacja wywołała niepokój zarówno w Kongresie, jak i wśród sojuszników USA w Europie. Sprawa jest szczególnie wrażliwa w kontekście rosnących obaw dotyczących bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO i agresywnej polityki Rosji.

źródło: Wirtualna Polska

