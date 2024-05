Tragiczne sceny rozegrały się w miejscowości Romanowo w powiecie średzkim niedaleko Środy Wielkopolskiej. 6-latek wysiadł z autobusu i skierował się na przejście dla pieszych. Niestety po chwili doszło do tragicznego wypadku.

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. godziny 13:20 na przejściu dla pieszych w miejscowości Romanowo w Wielkopolsce. 6-latek przechodził przez przejście dla pieszych, ale nie najwidoczniej nie zauważyła go 72-letnia kierująca osobowym volkswagenem.

Niestety 6-latek zginął na miejscu. „Pomimo przeprowadzonej reanimacji chłopiec poniósł śmierć na miejscu” – powiedział w rozmowie z Radiem ZET rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Z ustaleń policjantów wynika, że 6-latek chwilę wcześniej wysiadł z autobusu szkolnego. Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniają śledczy.

