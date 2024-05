Szokujące zdarzenie w Krakowie. Do budynku jednego z tamtejszych liceów wskoczył łoś. Finał był niestety dramatyczny.

W czwartek służby otrzymały nietypowe zgłoszenie. Okazało się, że do budynku liceum ogólnokształcącego znajdującego się przy ulicy Ślusarskiej w Krakowie, przez okno, wskoczył łoś.

– Skąd zwierzę się znalazło w centrum miasta – nie wiadomo, strażacy pomogli je wynieść. Według nas to był łoś. Teren został przekazany policji – powiedział rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły.

Podczas incydentu poszkodowana została jedna osoba. To 40-letni mężczyzna, który odniósł uraz głowy oraz ręki. Z obrażeniami przewieziono go do szpitala i tam poddano leczeniu.

Zdarzenie miało dramatyczny finał dla łosia. Zwierzę bowiem nie przeżyło. Wcześniej odniosło rany, które okazały się śmiertelne. Już po tym gdy łoś znalazł się we wnętrzu budynku ewakuowano z niego natomiast 50 osób.

