Jeden z leśniczych z Nadleśnictwa Baligród zamieścił w sieci wymowne zdjęcie. Przy okazji wystosował apel do wszystkich, którzy przebywają w lasach.

Na profilu Nadleśnictwa Baligród w serwisie społecznościowym Facebook opublikowana została wymowna fotografia. Widać na niej malutką sarenkę, która wygląda na porzuconą i potrzebującą natychmiastowej pomocy.

Leśnicy apelują jednak, by tego nie robić, ponieważ może mieć to dla malucha dramatyczne konsekwencje. Z obserwacji wynika bowiem, że matki zwierząt najczęściej znajdują się w pobliżu i obserwuje swoje potomstwo. Podchodzą tylko na chwile, by je nakarmić.

– Uwaga! Sezon narodzin saren i jeleni w pełni, a zatem pamiętajmy! Pod żadnym pozorem nie podchodźmy i nie dotykajmy małego, jego mama jest w pobliżu i najprawdopodobniej obserwuje nas z bezpiecznej odległości – tłumaczą przedstawiciele Nadleśnictwa Baligród.

– Maluchy w odruchu obronnym przytulają się do ziemi i zastygają w bezruchu. Szczególnie niebezpieczne zjawisko na drogach gdyż koźlak (młody sarny) nie ucieknie przed samochodem. Pamiętajmy żeby nie zabierać młodego! Po naszym oddaleniu sarna wróci do niego – napisano.

